Potenza, la giovanissima Elisa Claps oggi avrebbe compiuto gli anni: vivo più che mai il suo ricordo nei nostri cuori

Oggi sarebbe stato il compleanno della giovanissima Elisa Claps, la 16enne uccisa il 12 Settembre 1993 e trovata cadavere nel sottotetto della Chiesa della S.S. Trinità a Potenza, solo 17 anni dopo.

Nessun Potentino potrà mai dimenticare questa tragedia e in tanti (in questo giorno) si stringono ancora di più attorno alla famiglia di Elisa e in particolar modo a mamma Filomena.

Messaggi virtuali, preghiere e auguri sui social hanno da sempre accompagnato questo giorno così importante per la 16enne potentina, che purtroppo non ha più potuto festeggiare altri compleanni.

Ci associamo al fiume di pensieri che, in questi giorno, sicuramente raggiungeranno il cuore della sua famiglia.