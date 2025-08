Potenza, la Polizia salva una persona che stava per compiere un gesto estremo! Ecco come è andata

Intorno alle ore 20.00 di ieri, a seguito di segnalazione pervenuta sull’utenza 113, con la quale si rappresentava la presenza di un uomo su un ponte in procinto di lanciarsi nel vuoto, gli operatori della Volante raggiungevano velocemente il luogo oggetto della segnalazione.

Nel tentativo di bloccarlo, iniziavano una lunga opera di convincimento a non fare insani gesti, sporgendosi pericolosamente a loro volta.

Appena immobilizzato, lo ponevano in sicurezza per poi affidarlo al personale del 118, intanto giunto sul posto, per l’accompagnamento in ospedale e le cure del caso.