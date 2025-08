Potenza, vertenza Smart Paper: “380 famiglie rischiano di vedere compromessa la propria serenità”. Le parole del Sindaco Telesca

Il sindaco di Potenza Vincenzo Telesca ha espresso piena solidarietà ai lavoratori della Smart Paper:

“La perdita di una grande commessa da parte della Smart Paper rappresenta un colpo duro per il nostro territorio. Sono vicino alle lavoratrici e ai lavoratori, così come alle rappresentanze sindacali, che oggi vivono con apprensione l’incertezza sul proprio futuro.

380 famiglie rischiano di vedere compromessa la propria serenità: questa non può essere una semplice notizia, ma deve diventare un motivo di impegno collettivo.

In un momento storico già complicato per la nostra Regione che coinvolge pesantemente il nostro capoluogo, non possiamo permettere che questa vicenda si trasformi in un ulteriore impoverimento dell’indotto lucano.

Come Sindaco di Potenza, rinnovo la mia totale solidarietà a chi oggi teme per il proprio posto di lavoro e mi auguro che, attraverso il dialogo e il senso di responsabilità, si possa trovare al più presto una soluzione che tuteli l’occupazione e i diritti di chi lavora”.