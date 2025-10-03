Potenza: la Storica Parata dei Turchi ha ottenuto un nuovo e prestigioso riconoscimento da parte del Ministero della Cultura. I dettagli

“La Storica Parata dei Turchi, cuore pulsante delle celebrazioni in onore di San Gerardo La Porta e simbolo identitario della città di Potenza, ha ottenuto un nuovo e prestigioso riconoscimento da parte del Ministero della Cultura nell’ambito dell’Avviso nazionale per il sostegno delle rievocazioni storiche.

Un risultato che segna una tappa decisiva nel percorso di valorizzazione della manifestazione, consolidandone il valore culturale e immateriale a livello nazionale”.

Lo annuncia l’assessora alla Programmazione e Digitalizzazione Loredana Costanza, evidenziando che:

“questo traguardo si aggiunge a quello già ottenuto nel luglio 2011, quando il Ministero del Turismo conferì alla Storica Parata dei Turchi di Potenza il riconoscimento di Patrimonio d’Italia per la Tradizione con un logo ufficiale e un riconoscimento formale che ne attestava l’importanza storica.

Fu, allora, una scelta oculata quella di voler affidare a un Comitato storico scientifico l’organizzazione di questo importante evento, con la conseguente approvazione del Disciplinare da parte del Consiglio comunale che stabilì un preciso ancoraggio storico che tenesse presente la tradizione e gli studi antropologici.

Oggi, con il sostegno del Ministero della Cultura, la manifestazione viene ulteriormente consacrata come una delle più significative rievocazioni storiche italiane.

La candidatura presentata dal Comune di Potenza, redatta in sinergia con l’assessorato alla Cultura, ha perseguito un duplice obiettivo: “da un lato quello di accedere al sostegno economico per la realizzazione, pari quest’anno al 10% delle spese sostenute per l’edizione 2025, dall’altro quello fondamentale di ottenere una certificazione istituzionale che garantisse alla Storica Parata un riconoscimento culturale di livello ministeriale, attestazione preziosa in termini di riconoscibilità culturale e turistica per l’intera comunità.

L’Amministrazione ha predisposto un progetto che prevede costumi d’epoca, scenografie luminose, servizi di sicurezza, animazioni musicali e campagne di comunicazione, elementi essenziali per rendere la manifestazione non solo uno spettacolo di forte impatto visivo, ma un rito collettivo capace di trasmettere identità e memoria.

La Storica Parata dei Turchi, che ogni anno il 29 maggio attraversa le vie del capoluogo lucano, rappresenta la rievocazione del miracolo di San Gerardo che, secondo la tradizione, avrebbe difeso Potenza dall’assalto dei Turchi.

È una festa che intreccia leggenda, fede e storia, coinvolgendo centinaia di figuranti e migliaia di spettatori, e che da secoli rinnova il senso di appartenenza della comunità potentina”.

Per Costanza e Falotico:

“il riconoscimento del Ministero della Cultura non è soltanto un contributo economico, ma una consacrazione della nostra identità.

La Storica Parata dei Turchi è il cuore di Potenza, un patrimonio immateriale che merita di essere conosciuto, valorizzato e trasmesso alle future generazioni.

Con il doppio sigillo istituzionale ricevuto, quello del Ministero del Turismo (2011) e quello del Ministero della Cultura (2025), la nostra tradizione si afferma definitivamente come patrimonio nazionale.

Non è più solo una festa popolare, ma un bene culturale immateriale di rilevanza nazionale, pronto a rafforzare l’immagine della città di Potenza e ad aprire nuove prospettive di promozione culturale e turistica per l’intera Basilicata”.