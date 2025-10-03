Meteo: su Potenza probabile breve tregua, prima di un nuovo possibile peggioramento. Ecco le previsioni aggiornate

Residua spiccata variabilità su Puglia, Basilicata e Molise per l’afflusso di aria decisamente fredda per il periodo di matrice siberiana, in ingresso dai Balcani, che rinnoverà residui rovesci anche per la giornata di venerdì, specie sulla Puglia.
Sabato 4 ottobre probabile breve tregua, prima di un nuovo possibile peggioramento nelle giornate di domenica e lunedì.
Come anticipato le temperature saranno in netto calo.
Ma che tempo ci attende su Potenza?
Secondo gli esperti di 3bmeteo doamni, Sabato 4 Ottobre avremo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 17°C, la minima di 5°C.
Invece, Domenica 5 Ottobre avremo cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio, ma in ripresa dalla sera.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 17°C, la minima di 12°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani e dopodomani.