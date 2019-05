Potenza, ladri in casa: anziana picchiata e legata alla sedia!

Ancora un furto a Potenza ma questa volta, ad essere presa di mira, è stata un’anziana derubata nella sua stessa casa.

Mercoledì mattina, in Via Due Torri, un’80enne ha scoperto alcuni malviventi in casa (pare fossero in 3).

Questi, non solo hanno picchiato la donna, ma l’hanno legata anche ad una sedia.

Dopodichè hanno continuato a mettere sotto sopra l’intero appartamento.

A salvare l’anziana un vicino di casa, anch’egli vittima di un furto avvenuto non molto tempo fa.

Sul posto il tempestivo intervento dei sanitari del 118 che hanno trasportato l’80enne all’Ospedale San Carlo (dove ha ricevuto le cure necessarie).

Intervenuta anche la Polizia che sta indagando sull’accaduto.

Un episodio che accresce l’allarme sicurezza nella nostra città, ormai da diverso tempo vittima di furti e rapine.