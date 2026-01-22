Potenza: le nostre strade finalmente più sicure. Ecco i nuovi dispositivi presto in arrivo

Novità per la sicurezza a Potenza.

Si apprende dall’assessore alla vibiltà Giuzio:

“Siamo felici di annunciare che abbiamo ricevuto l’autorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti all’installazione dei cuscini berlinesi sul nostro territorio!

Questi innovativi dispositivi di moderazione del traffico sono pensati per far rallentare le auto; senza ostacolare mezzi di soccorso, autobus o biciclette.

Un importante passo avanti per la sicurezza stradale, soprattutto vicino a scuole, attraversamenti pedonali e zone residenziali

.

Grazie all’impegno del Sindaco Vincenzo Telesca, e alla grande collaborazione dell’Ufficio Viabilità e della Polizia locale, abbiamo raggiunto un risultato importantissimo, che ci permetterà di rendere le nostre strade più sicure e vivibili per tutti.

A breve partiranno i lavori e vi terremo aggiornati su tutte le fasi operative!

Un ringraziamento speciale va al parlamentare del Partito Democratico Enzo Amendola per l’interessamento e la preziosa collaborazione istituzionale che, hanno reso possibile questo risultato!”.