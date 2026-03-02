Potenza: “Mangiare Bene per Vivere Bene”. L’incontro ad ingresso gratuito

Prosegue il percorso di sensibilizzazione promosso da Io Potentino ETS nell’ambito del progetto interregionale “Lotta al tumore, dalla prevenzione al fine vita”, realizzato in collaborazione con Fondazione ANT Franco Pannuti ETS e sostenuto da Fondazione con il Sud.

Il 6 marzo 2026 alle ore 18.00, presso il Centro Logistico Eccedenze (C.L.E.) in Via Racioppi 10 a Potenza, si terrà il secondo incontro “Mangiare Bene per Vivere Bene”, dedicato all’importanza dell’alimentazione nella promozione della salute e nella prevenzione oncologica.

La Dott.ssa Mariangela Albano, neurobiologa nutrizionista, guiderà un approfondimento sui principi di una dieta equilibrata, sul ruolo dei nutrienti e sulle scelte alimentari che favoriscono benessere fisico e mentale, con particolare attenzione alle persone in condizione di fragilità economica e sociale coinvolte nel progetto Magazzini Sociali – Solidarietà Circolare.

L’incontro è aperto al pubblico e a ingresso libero.

Di seguito la locandina con i dettagli.