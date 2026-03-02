Avigliano, Filiano, Pietragalla e Potenza unite nel segno del coraggio: un premio per la signora Filomena, mamma di Elisa

Al via la seconda edizione della rassegna intercomunale “Non solo 8 Marzo”, l’iniziativa che vede unite le comunità di Avigliano, Filiano, Pietragalla e Potenza in un percorso itinerante di cultura, memoria e impegno civile.
Il tema scelto per l’edizione 2026, “La forza e il coraggio di una madre”, intende celebrare la resilienza femminile capace di trasformare il dolore in testimonianza e riscatto sociale.
La rassegna si aprirà ufficialmente il prossimo 8 Marzo con il suo momento più solenne: il conferimento del riconoscimento “Elios Donne 2026” alla Signora Filomena Iemma, madre di Elisa Claps.
Il premio vuole essere l’abbraccio corale di quattro comunità a una donna che, per oltre trent’anni, ha incarnato i valori della dignità e della ricerca ostinata della verità, diventando simbolo morale per l’intera nazione.
Il programma proseguirà per tutto il mese di marzo, toccando i comuni partner con appuntamenti tematici.
Dichiarano gli organizzatori:
“Questa rassegna dimostra che quando le comunità fanno rete, la memoria smette di essere solo un ricordo e diventa azione.
Iniziare premiando Filomena Iemma significa dare una direzione chiara a tutto il nostro percorso: il coraggio non è mai un atto isolato, ma una responsabilità collettiva che unisce Avigliano, Filiano, Pietragalla e Potenza.”
All’evento inaugurale dell’8 marzo parteciperanno i Sindaci dei comuni coinvolti, rappresentanti delle associazioni, tutti uniti per sottoscrivere un patto di vicinanza e protezione verso i diritti e la dignità delle donne.
Di seguito la locandina con i dettagli.