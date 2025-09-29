ULTIME NEWS

Potenza, niente acqua in questa zona

29 Settembre 2025

Acquedotto Lucano informa che a Potenza, per un guasto improvviso, l’erogazione idrica sarà sospesa dalle 08:40 del 29/09/2025 alle 11:00 del 29/09/2025 in:

  • Via Caira e zone limitrofe.

Facciamo sapere a tutti del disagio.