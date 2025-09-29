Potenza, niente acqua in questa zona

Acquedotto Lucano informa che a Potenza, per un guasto improvviso, l’erogazione idrica sarà sospesa dalle 08:40 del 29/09/2025 alle 11:00 del 29/09/2025 in:
- Via Caira e zone limitrofe.
Facciamo sapere a tutti del disagio.
Dopo il decreto Salva Casa, il ministero delle Infrastrutture guidato da Matteo Salvini torna a mettere mano alle regole dell’edilizia. Nelle prossime settimane arriverà in…
Servizio sfalcio d’erba a Tito. Queste le zone di questa settimana, come reso noto dall’Amministrazione: C/da Ariella; C/da Rammotta; C/da Monte; C/da La Presa; C/da…
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si prepara a varare il concorso scuola Pnrr 3 per l’assunzione di nuovi docenti. Entro ottobre o novembre 2025…
Oggi 29 Settembre si festeggiano i Santi Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele. Michele, il cui nome significa “Chi è come Dio?”, è l’arcangelo che insorge contro Satana e…
In occasione del Giubileo degli animatori liturgici delle corali e dei ministri straordinari della Comunione, l’Arcivescovo ha presieduto la Santa Messa ricordando che la mensa…
Un motociclista di Matera, di 29 anni, ha perso la vita questo pomeriggio in Puglia, sulla Monopoli-Alberobello, in provincia di Bari. Da una prima ricostruzione,…
È in arrivo la Carta della Cultura dal valore di 100 euro per ogni anno dal 2020 al 2024. Si tratta di uno strumento pensato…
Sono finalmente state pubblicate in Gazzetta Ufficiale le regole per il Bonus Elettrodomestici 2025. Il decreto, firmato dal Ministero delle Imprese e del Made in…
Si è chiusa poco fa la partita tra Potenza Calcio e Atalanta. Il risultato finale infatti premia la nostra squadra con una vittoria di 1…
“La presentazione al Salone dell’Auto di Torino della nuova Jeep Compass nelle versioni elettrica e ibrida, il cui lancio ufficiale è previsto nello stabilimento di…
“La Basilicata non può più permettersi di restare ai margini delle grandi direttrici infrastrutturali e logistiche del Paese. È un tema che tocca ogni cittadino,…
Correnti via via meno mediamente occidentali interesseranno Puglia, Basilicata e Molise, alimentate da una circolazione ciclonica recidiva sul Nord Italia. Nel corso del weekend invece…