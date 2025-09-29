Potenza: nuovo assalto a un bancomat in provincia!

Assalto esplosivo a un bancomat di Lavello.
La banda è entrata in azione intorno alle cinque di questa mattina prendendo di mira la filiale del monte dei Paschi di Siena in via Roma.
In corso indagini dei Carabinieri.
Potenza si prepara ad accogliere la quinta edizione del Basilicata Bike Trail, l’avventura unsupported che esplora la Basilicata in bicicletta e che, anno dopo anno,…
Nella mattinata del 25 Settembre 2025, personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Melfi ha proceduto all’arresto in flagranza differita di reato di un uomo,…
Il Comune di Avigliano, in collaborazione con Onyx Jazz Club APS (associazione con esperienza quarantennale nella organizzazione di attività culturali e festival musicali) e Volontari…
Il bonus Sport è un sussidio che lo Stato mette a disposizione delle famiglie che hanno bisogno di un aiuto economico per far frequentare ai…
Soddisfazione viene espressa dagli assessori alla programmazione Loredana Costanza e ambiente Michele Beneventi per il finanziamento, da parte della Regione Basilicata, dei progetti presentati dal…
Un bruttissimo incidente è avvenuto sulla strada Pazzano – Tre Ponti nel Comune di Tolve. Un’auto è uscita fuori strada terminando la sua corsa in…
Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa di Alessia Araneo e Viviana Verri (Consigliere regionali M5S Basilicata): “Si tratta di 183 professioniste e professionisti della giustizia…
“Con profonda commozione apprendiamo della scomparsa dell’ingegner Mauro Zinno, già consigliere, assessore e vicesindaco nella giunta guidata da Domenico Potenza, negli anni Novanta”. Lo scrive…
Torna, dal 4 al 13 ottobre 2025, la Settimana Nazionale della Protezione Civile, giunta quest’anno alla settima edizione. Un appuntamento ormai consolidato che rappresenta un…
Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa della UILM – FISMIC: “Domani, a partire dalle ore 10:00, si terrà un presidio dei lavoratori di LAS e…
Si è svolto presso la sede del Comando Municipale di Potenza un incontro significativo tra la Comandante della Polizia Locale di Potenza, Maria Santoro e…
“𝐕𝐞𝐫𝐬𝐨 𝐢𝐥 𝐛𝐢𝐥𝐚𝐧𝐜𝐢𝐨 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐏𝐨𝐥𝐨 𝐛𝐢𝐛𝐥𝐢𝐨𝐭𝐞𝐜𝐚𝐫𝐢𝐨 𝐝𝐢 𝐏𝐨𝐭𝐞𝐧𝐳𝐚”: tutto pronto per l’incontro pubblico in programma domani, martedì 30 settembre, alle ore 16:30 presso la…