Potenza onora Rocco Possidente: fu deportato e costretto a stare nei campi nazisti, sino alla sua morte. Il programma della giornata

Martedì 27 gennaio prossimo, in occasione del “Giorno della Memoria”, presso il Teatro Comunale “Francesco Stabile” di Potenza, con inizio alle ore 10.00, la Prefettura di Potenza, in collaborazione con l’Università degli Studi della Basilicata, l’Ufficio Scolastico Regionale della Basilicata, Unicef Basilicata e Consulta provinciale degli studenti, ha organizzato un momento di riflessione sulla Shoah, sulle leggi razziali e sugli italiani che hanno subito la deportazione.

Nel corso dell’evento, il Prefetto di Potenza Michele Campanaro consegnerà la medaglia d’onore conferita dal Presidente della Repubblica alla memoria di Rocco Possidente, militare originario della provincia di Potenza, deportato dopo l’8 settembre 1943 e costretto al lavoro coatto nei campi nazisti, sino alla sua morte.

Come da Programma i Saluti istituzionali saranno affidati a:

Christian Giordano, Presidente della Provincia di Potenza;

Vincenzo Telesca, Sindaco della Città di Potenza;

Vito Bardi, Presidente della Regione Basilicata;

Michele Campanaro, Prefetto di Potenza.

Per il Talk “Memoria, presidio di libertà” interverranno:

Donato Verrastro, Professore di Storia Contemporanea dell’Università degli Studi della Basilicata;

Don Gerardo Lasalvia, Direttore dell’Archivio Diocesano di Potenza;

Mario Coviello, Responsabile Scuola dell’UNICEF Basilicata;

Italo Marsico, Presidente della Consulta Provinciale degli Studenti.

Si terrà, come di consueto la Cerimonia di consegna delle Medaglie d’Onore ai cittadini, civili e militari, deportati ed internati nei lager nazisti.

Per la Presentazione Calendario 2026 UNICEF – U.S.R. Basilicata “La pace nella vita quotidiana dei bambini” presenti:

Anna dell’Aquila, Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata;

Barbara Coviello, Presidente del Comitato UNICEF Basilicata.

Di seguito la locandina con i dettagli.