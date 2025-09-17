Potenza, ottima notizia: “pagamento per i circa 4300 lavoratori e lavoratrici del settore forestazione”

Riceviamo e pubblichiamo una nota di Raffaele Apetino Segr. Gen. Fai Cisl Basilicata:

“Nella giornata di oggi abbiamo appreso che anche le mensilità di Agosto sono state mandate in pagamento per i circa 4300 lavoratori e lavoratrici del settore forestazione.

Una notizia positiva che va nel solco delle relazioni sindacali partecipative e del confronto costruttivo sia con l’Assessore all’agricoltura Cicala che con l’assessore alle attività produttive Cupparo.

Ritentiamo che su queste basi di dialogo e confronto bisogna convocare il tavolo congiunto in Regione per riprendere il confronto sulle prospettive di un settore importante per tutta la Basilicata così come abbiamo richiesto settimana scorsa insieme a Flai e Uila.

Per la Fai Cisl va ripreso il dialogo per aumentare le giornate di lavoro a tutte la lavoratrici e lavoratori e iniziare un ragionamento sul ricambio generazionale che da un lato accompagni le persone verso la pensione e dall’altro dia prospettive occupazionali ai giovani lucani.

La Basilicata ha bisogno di rafforzare il comparto della forestazione, aumentando la professionalità delle proprie maestranze e puntare sulla prevenzione unica condizione per evitare catastrofi troppo spesso annunciate.

Come Fai Cisl riteniamo che la strada del confronto intrapresa con i due assessori talvolta anche di scontro ma anche di sintesi testimonia quanto tutti siamo impegnati alla salvaguardia del territorio e al futuro delle persone che sono sempre il punto di riferimento della società civile”.