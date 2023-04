Potenza: per l’Academy Basket vittoria numero venti! Complimenti ragazzi

Vittoria numero venti in campionato per l’Academy Basket Potenza, che nell’anticipo del sabato passa sul non facile campo di Portici al termine di una sfida controllata con autorità per tutti e quaranta i minuti.

Più rimaneggiati del solito (oltre a Rizman out Vaccaro, per una febbre che ha condizionato anche D’Urzo in settimana) i ragazzi di coach Bochicchio acquisiscono il comando delle operazioni nel primo tempo, per poi innestare le marce alte dopo l’intervallo lungo, senza voltarsi più indietro.

Chiuso il primo quarto in vantaggio 25-20, l’Academy fa le prime prove d’allungo con le triple di Esposito (saranno sette alla fine) e Leone (già 18 punti alla pausa) ma i due break (23-31 al 13’; 36-46 al 18’) vengono prontamente rintuzzati dalle giocate dei padroni di casa, ispirata dal solito Vecchione e dalla buona vena di Di Donna, con il canestro di Borriello sulla sirena che riavvicina ulteriormente gli uomini di Esposito all’intervallo lungo.

Dagli spogliatoi, però, esce un’Academy totalmente trasformata soprattutto nella metà campo difensiva.

Il quintetto composto da Angius, Vece (saranno 17 i minuti in campo per il 2005, al rientro sei mesi dopo l’infortunio di Cava), Leone, Esposito e Muscillo concede appena due punti allo Sporting nei primi sette minuti della frazione, infliggendo un break che si rivelerà irrecuperabile fino alla sirena finale.

Un parziale aperto da 5 punti di Esposito ed alimentato da dieci punti in fila di Muscillo, sistematicamente innescato dall’illuminante regia di Angius (10 gli assist per il playmaker cagliaritano) e che fa toccare anche il +20 (47-67) con la quinta tripla personale di Leone.

La partita, di fatto, si chiude qui e l’ultimo quarto – curiosamente terminato 20 pari – si gioca solo in attesa della sirena finale, che fa maturare una vittoria (l’ottava lontano dal PalaPergola) tanto bella, quanto convincente come migliore risposta alle ulteriori difficoltà palesatesi in settimana.

Domenica alle 18.00 la prima di due sfide impegnative sfide interne consecutive, che vedranno arrivare a Potenza a distanza di tre giorni le dirette concorrenti Maddaloni e Caiazzo.

Sporting Portici – Academy Basket Potenza 70-87 (20-25; 43-47; 50-67)

Sporting: Minervini F., Innocente, Urbani, Toscano 8, Malafronte 2, Anceschi 9, Minervini A. 7, Di Donna 12, Montagna 5, Vecchione 25, Borriello 2, Izzo. All. Esposito

Academy: Rizman ne, Vece, Pace ne, D’Urzo 5, Muscillo 17, Torlontano 9, Naddeo 4, Angius 6, Esposito 25, Leone 21. All. Bochicchio

Arbitri: Gensini di Cercola e Perretti di Napolia

