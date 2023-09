Potenza, Personale ARLAB: in Regione incontro con l’assessore Michele Casino. I dettagli

Presieduto dall’Assessore allo Sviluppo Economico e Lavoro, Michele Casino, si è tenuto oggi in Regione un tavolo sulle problematiche del personale dell’Arlab al quale hanno partecipato, tra gli altri, il Direttore Generale dell’Agenzia Francesco Paolo Di Ginosa e i rappresentanti sindacali.

Nel corso dell’incontro si è discusso della mobilità interna, della contrattazione decentrata, dell’applicazione dei vari istituti contrattuali e della proroga dei contratti a tempo determinato.

Dopo ampia discussione si è stabilito che riguardo alla mobilità interna, l’Arlab predisporrà entro 15 giorni un regolamento che sarà oggetto di confronto urgente ai sensi dell’articolo 5 del contratto collettivo nazionale di lavoro.

In merito alla contrattazione decentrata, il direttore generale dell’Arlab ha confermato l’incontro previsto per l’11 Settembre prossimo.

In merito alla proroga dei contratti a tempo determinato è stato stabilito che l’Arlab e la Regione si impegnano a verificare la sussistenza di alcuni presupposti propedeutici all’individuazione di una soluzione.

Al termine dell‘incontro l’assessore Casino ha espresso soddisfazione per l’andamento dei lavori e per le soluzioni individuate per la definizione delle problematiche che interessano il lavoratori dell’Agenzia.a

