Migranti: al Viminale un incontro tra il Ministro dell’interno, Matteo Piantedosi, e il Presidente Bardi. I dettagli

Si è tenuta questa mattina al Viminale un incontro tra il Ministro dell’interno, Matteo Piantedosi, e il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.

Il ministro Piantedosi ha riconosciuto l’importante contributo fornito dalla Regione Basilicata sul tema dell’accoglienza dei migranti e ha illustrato al Presidente Bardi il lavoro svolto dal Viminale e le misure poste in essere dal Governo per la gestione del fenomeno migratorio.

Il Presidente Bardi ha ribadito la piena collaborazione, sinora svoltasi in particolare sul tema dei minori non accompagnati, nel quadro delle particolari esigenze di una regione composta da tanti piccoli comuni e che è tra le prime per accoglienza ed integrazione, a dimostrazione della grande solidarietà del popolo lucano.a

