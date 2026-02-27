Potenza, Ponte Musmeci: le ultime notizie sul progetto di restauro conservativo

I lavori della Terza Consiliare del Comune di Potenza presieduta, da Giampiero Iudicello hanno avuto a oggetto l’illustrazione del progetto esecutivo di restauro conservativo del Ponte Musmeci.

Alla presenza della dirigente della U.D. urbanistica Alessandra Saponara e del Rup Donatella Zotta , collegati in video conferenza sono intervenuti:

l’ingegner Hugo Corres, responsabile della progettazione esecutiva;

la professoressa Tullia Iori, ingegnere e storica dell’architettura contemporanea;

l’ingner Giacomo Zonno del team di progettazione.

I commissari hanno avuto modo di conoscere i dettagli del progetto esecutivo e di poter interloquire con i progettisti.

Il Presidente Iudicello ha sottolineato come il progetto esecutivo sia stato redatto da un team di progettisti di levatura internazionale, guidati dall’ingegner Hugo Corres, uno dei più grandi progettisti di ponti del mondo, e come nessun dettaglio sia stato trascurato.

La commissione ha espresso l’auspicio che si proceda presto con l’affido dei lavori (il bando di gara è in procinto di essere pubblicato) a una impresa che si renda conto dell’importanza dell’oggetto del suo intervento.

Ha concluso infine Iudicello:

“Il cantiere di lavoro deve essere trasparente perché può essere l’occassione, lavorando anche a una serie di iniziative parallele, per costruire una ‘narrazione’ che racconti non solo ai cittadini di Potenza, ma al mondo intero, le meraviglie di questo gioiello di architettura contemporanea presente nella nostra città.

Il Ponte Musmeci può essere definito senza tema di smentita uno dei ponti più belli del mondo” .