Potenza: “Positiva la stabilizzazione della Polizia locale, ma serve un tavolo tematico urgente”. La situazione

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa della Uil Fpl Basilicata:

“La UIL FP Basilicata esprime apprezzamento per l’aggiornamento del Piano delle Assunzioni del Comune di Potenza, che prevede, oltre ad altre importanti assunzioni necessarie al rafforzamento della struttura amministrativa dell’Ente, anche l’inserimento di 8 unità nella Polizia Locale, di cui 4 attraverso la stabilizzazione di agenti che da anni svolgono con professionalità, impegno e senso di appartenenza il proprio servizio al fianco dell’Amministrazione comunale e della città.

La UIL FP ha sempre sostenuto, in tutti i tavoli di confronto sindacale, la necessità di procedere alla stabilizzazione del personale precario e, in particolare, del personale della Polizia Locale, considerandola una misura di giustizia e di valorizzazione delle competenze maturate sul campo.

Per questo motivo accogliamo positivamente la scelta dell’Amministrazione, che rappresenta un primo importante segnale nella direzione da noi auspicata.

Da tempo la UIL FP ha inoltre richiesto al Sindaco l’apertura di un tavolo tematico dedicato alla Polizia Locale, al fine di affrontare in maniera organica le numerose questioni che riguardano il Corpo, l’organizzazione del lavoro, le prospettive di crescita professionale e le condizioni operative degli agenti.

Nonostante le rassicurazioni ricevute, ad oggi tale tavolo non è stato ancora convocato e pertanto ne sollecitiamo nuovamente l’attivazione.

La UIL FP ritiene altresì indispensabile procedere quanto prima all’avvio della contrattazione decentrata e alla costituzione del fondo delle risorse decentrate, strumenti fondamentali per dare risposte concrete ai lavoratori dell’Ente.

Occorre infatti verificare la possibilità di attivare ulteriori progressioni economiche orizzontali, valutare eventuali spazi per le progressioni verticali tra le aree, riconoscere le specifiche responsabilità e valorizzare il merito e le professionalità presenti all’interno dell’Amministrazione comunale.

La UIL FP chiede inoltre che vengano pienamente riconosciuti e retribuiti tutti gli istituti contrattuali spettanti al personale della Polizia Locale che, in occasione delle numerose manifestazioni, eventi e festività che hanno animato la città negli ultimi mesi, ha garantito con professionalità, disponibilità e spirito di servizio la sicurezza e il regolare svolgimento delle attività cittadine.

A tutte le donne e gli uomini della Polizia Locale va il nostro sincero ringraziamento per il lavoro svolto quotidianamente al servizio della comunità.

Un ringraziamento particolare va anche a coloro che dirigono e coordinano il Corpo della Polizia Locale, che, nonostante le difficoltà derivanti dalle carenze di organico e dalla crescente complessità delle attività richieste, stanno profondendo notevoli sforzi organizzativi e professionali per garantire efficienza, presenza sul territorio e qualità dei servizi resi ai cittadini.

Il nostro ringraziamento si estende inoltre a tutto il personale comunale che, spesso operando in settori caratterizzati da una forte sofferenza di organico, continua con responsabilità e dedizione a garantire servizi essenziali alla città di Potenza.

La UIL FP Basilicata ritiene che il momento sia ormai maturo per aprire una nuova fase di confronto e di valorizzazione del personale dell’Ente.

Per questo motivo chiediamo al Sindaco, che sappiamo essere sensibile alle politiche del personale e al ruolo strategico delle risorse umane nella pubblica amministrazione, di convocare con urgenza sia il tavolo tematico sulla Polizia Locale sia la delegazione trattante per la contrattazione decentrata.

La convocazione della contrattazione rappresenta oggi una priorità non più rinviabile: i lavoratori attendono risposte concrete sul piano economico e professionale, sulle progressioni, sul riconoscimento delle responsabilità e sulla valorizzazione delle competenze.

È attraverso un confronto serio e costruttivo che sarà possibile dare certezze al personale, migliorare il clima organizzativo e rafforzare ulteriormente la capacità del Comune di Potenza di rispondere alle esigenze della cittadinanza.

La UIL FP Basilicata conferma la propria disponibilità a un confronto leale e responsabile, nell’interesse dei lavoratori, dell’Ente e dell’intera comunità potentina, affinché le professionalità presenti all’interno del Comune vengano finalmente valorizzate e messe nelle condizioni di esprimere pienamente il proprio potenziale”.