Potenza: preparate le bacinelle! Niente acqua o cali di pressione da stasera in queste zone

5 Dicembre 2025

Acquedotto Lucano informa che a Potenza, per ripristinare il livello dei serbatoi, l’erogazione idrica sospesa dalle 21:30 del 05/12/2025 alle 07:00 del 06/12/2025 in:

  • Via della Genziana,
  • Via dell’Agrifoglio,
  • Via delle Mattine,
  • C.da Baragiano,
  • C.da Cavaliere,
  • C.da San Francesco,
  • C.da Avigliano Scalo,
  • C.da Stompagno,
  • Via Laimarella,
  • C.da Barrata,
  • C.da Tiera Tufaroli e zone limitrofe servite dal serbatoio Romaniello Piccolo.

Lo stesso, come da avviso, precisa inoltre che sempre nel capoluogo:

“A causa dell’elevata torbidita’ del Camastra, provocata dalle ultime intense precipitazioni e dalla conseguente riduzione di produzione al Potabilizzatore di Masseria Romaniello, si potranno avere disservizi nell’erogazione dalle 22.00 del 05/12/2025 alle 07.00 del 06/12/2025. Centro storico e zone limitrofe“.

Informiamo i residenti del disagio.