Potenza: preparate le bacinelle! Niente acqua o cali di pressione da stasera in queste zone

Acquedotto Lucano informa che a Potenza, per ripristinare il livello dei serbatoi, l’erogazione idrica sospesa dalle 21:30 del 05/12/2025 alle 07:00 del 06/12/2025 in:
- Via della Genziana,
- Via dell’Agrifoglio,
- Via delle Mattine,
- C.da Baragiano,
- C.da Cavaliere,
- C.da San Francesco,
- C.da Avigliano Scalo,
- C.da Stompagno,
- Via Laimarella,
- C.da Barrata,
- C.da Tiera Tufaroli e zone limitrofe servite dal serbatoio Romaniello Piccolo.
Lo stesso, come da avviso, precisa inoltre che sempre nel capoluogo:
“A causa dell’elevata torbidita’ del Camastra, provocata dalle ultime intense precipitazioni e dalla conseguente riduzione di produzione al Potabilizzatore di Masseria Romaniello, si potranno avere disservizi nell’erogazione dalle 22.00 del 05/12/2025 alle 07.00 del 06/12/2025. Centro storico e zone limitrofe“.
Informiamo i residenti del disagio.