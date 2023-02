Potenza, raccogliere le “idee per la Basilicata” per progettarne il rilancio: ecco l’iniziativa pensata per i nostri giovani

Dodici punti di osservazione per immaginare la Basilicata dei prossimi anni: per la prima tappa di “Idee per la Basilicata” che si svolgerà domani a Potenza, Volt ha chiamato a raccolta studenti, giovani imprenditori, rappresentanti dell’associazionismo, professionisti, intellettuali e rappresentanti istituzionali.

Il punto di partenza è lo spopolamento – che sta progressivamente desertificando i Comuni lucani – e l’urgenza di creare condizioni e opportunità per invertire i flussi migratori.

Così il coordinatore regionale di Volt, Eustachio Follia:

“La Basilicata ha le potenzialità per rilanciarsi e diventare un esempio positivo di ripresa e di riscatto.

Ambiente, agroalimentare, turismo, risorse del territorio e capitale umano devono rappresentare la leva di una rinascita fondata sulle idee, sui progetti e su una visione nuova di sviluppo.

Non possiamo accettare la sconfitta di avere un territorio fatto di case senza abitanti: per questo Volt chiama ad una mobilitazione delle idee, partendo innanzitutto dai ragazzi per parlare di università, lavoro, benessere, efficienza dei servizi e sostenibilità, per proporre una cultura dello sviluppo.

Dobbiamo puntare in alto, perché la Basilicata ha le potenzialità per diventare esempio per tutta l’Italia e confrontarsi con le migliori esperienze europee”.

Nel corso dell’appuntamento di domani sono previsti gli interventi di:

Delia D’Eugenio (architetto);

Dino De Angelis (animatore culturale);

Paride Leporace (giornalista);

Luca Braia (consigliere regionale);

Carmen Rosa (insegnante);

Antonello Andriuolo (avvocato);

Angela Castello (associazione MEDInLUCANIA);

Luigi Scaramuzzini (Volt Campania);

Domenico Corniola (Cellula Coscioni);

Samuele Autiero (imprenditore);

Pasquale De Luise (mediatore ambientale);

Tonia Claps (studentessa).

