Potenza, riapre questa strada della provincia: investiti 1000000 di Euro. Questi gli interventi

22 Gennaio 2026

Il Presidente della Provincia di Potenza, Christian Giordano, comunica che riaprirà nella giornata odierna la SP EX SS 104 “Episcopia – Fardella”.

Il progetto, finanziato con 1 milione di euro a valere sui fondi FSC 2021-2027, ha riguardato:

  • il consolidamento del corpo stradale;
  • sfalcio erba ed arbusti, pulizia cunette;
  • il rifacimento del manto stradale;
  • la messa in sicurezza con rete metallica e tessuto di alcuni tratti di costoni rocciosi e l’installazione di nuovi guard rail.

Così il Presidente Giordano:

“Restituiamo un’opera molto attesa dalle amministrazioni comunali, che siamo felici di aver portato a compimento.

Un intervento parte del lavoro che stiamo portando avanti su tutto il territorio provinciale per risolvere criticità ataviche, migliorando la qualità di vita dei cittadini e la connettività dei territori.

Un ringraziamento ai Consiglieri provinciali, al dirigente Enrico Spera, al RUP ing. Leonardo Colangelo, all’ing. Giuseppe Iannibelli e all’arch. Pietro Sabia.

Ulteriore dimostrazione di come, la Provincia, quando messa nelle condizioni di poter intervenire, lo faccia in maniera tempestiva e virtuosa.”