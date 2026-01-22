Potenza, riapre questa strada della provincia: investiti 1000000 di Euro. Questi gli interventi

Il Presidente della Provincia di Potenza, Christian Giordano, comunica che riaprirà nella giornata odierna la SP EX SS 104 “Episcopia – Fardella”.
Il progetto, finanziato con 1 milione di euro a valere sui fondi FSC 2021-2027, ha riguardato:
- il consolidamento del corpo stradale;
- sfalcio erba ed arbusti, pulizia cunette;
- il rifacimento del manto stradale;
- la messa in sicurezza con rete metallica e tessuto di alcuni tratti di costoni rocciosi e l’installazione di nuovi guard rail.
Così il Presidente Giordano:
“Restituiamo un’opera molto attesa dalle amministrazioni comunali, che siamo felici di aver portato a compimento.
Un intervento parte del lavoro che stiamo portando avanti su tutto il territorio provinciale per risolvere criticità ataviche, migliorando la qualità di vita dei cittadini e la connettività dei territori.
Un ringraziamento ai Consiglieri provinciali, al dirigente Enrico Spera, al RUP ing. Leonardo Colangelo, all’ing. Giuseppe Iannibelli e all’arch. Pietro Sabia.
Ulteriore dimostrazione di come, la Provincia, quando messa nelle condizioni di poter intervenire, lo faccia in maniera tempestiva e virtuosa.”