Potenza, ritrovata la donna dispersa in provincia! I dettagli

Nei giorni scorsi, gli agenti del Commissariato di P.S. di Melfi sono stati impegnati nelle ricerche di una donna di 70 anni che, allontanatasi dalla propria abitazione per fare la spesa, non era più tornata a casa.

La segnalazione è partita dalla nipote, la quale si era allarmata non vedendo rincasare la donna nel tardo pomeriggio.

I familiari temevano che l’anziana signora si fosse accidentalmente smarrita.

Ricevuta la notizia, la Volante del Commissariato si attivava tempestivamente perlustrando le campagne limitrofe dove la donna era stata vista per l’ultima volta.

Grazie alla rapidità dell’intervento e alla conoscenza del territorio, gli operatori individuavano, in un’area isolata, la presenza di alcuni cani di grossa taglia radunati attorno alla figura di una donna.

Avvicinatisi con cautela, gli agenti constatavano che si trattava proprio della signora scomparsa.

Dopo averne verificato le condizioni di salute e averle prestato il necessario supporto, la donna veniva immediatamente riaffidata alla nipote, con la quale ritornava in sicurezza alla propria abitazione.

L’episodio evidenzia ancora una volta la professionalità, la prontezza operativa e la sensibilità umana degli uomini e delle donne della Polizia di Stato, che anche in questa circostanza hanno agito con tempestività ed efficacia, garantendo l’incolumità di una persona fragile e riportando serenità ai suoi familiari.