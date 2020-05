Potenza, “se non passa san Gerardo” pioggia! Ecco le ultime previsioni

Tempo nuvoloso su Potenza.

Ma cosa ci attende nelle prossime ore?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, oggi avremo una giornata parzialmente nuvolosa, con velature estese in tarda serata.

La temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 7°C.

Domani, Venerdì 29 Maggio, avremo cieli sereni con lievi velature al mattino, nubi sparse e schiarite nel pomeriggio, tempo nuvoloso in serata.

La temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 7°C.

Sabato 30 Maggio, avremo nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio.

La temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 9°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva su Potenza, con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)