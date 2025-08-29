Potenza, smottamento su questa strada e traffico interrotto! Polizia e Protezione civile sul posto. Le foto

Le abbondanti piogge delle ultime ore hanno provocato disagi alla viabilità nella città di Potenza.

Ad aggravare la situazione uno smottamento che ha interessato la sede stradale in Viale dell’Unicef che al momento risulta chiusa.

I danni, secondo le prime informazioni, non sarebbero legati al maltempo che ha colpito il capoluogo.

Sul posto la Polizia Locale e la Protezione Civile per offrire le utili informazioni agli automobilisti, visto che al momento la circolazione risulta deviata sino a nuove comunicazioni.

Pertanto il traffico in provenienza dal nodo complesso (potenza ovest e Gallitello) e in direzione Viale dell’UNICEF – via Vaccaro è deviato nella Galleria Unità d’Italia.

