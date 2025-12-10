Potenza: stanno per tornare le maschere del nostro coloratissimo Carnevale! Ecco come presentare le proposte

Definizione di un calendario di eventi volti a celebrare il Carnevale potentino nell’edizione 2026.
L’avviso pubblico è rivolto a tutti i soggetti pubblici e privati interessati a contribuire alla realizzazione del Cartellone culturale cittadino denominato “La Maschera & le Maschere: il Carnevale potentino – ed. 2026”.
Le proposte dovranno essere finalizzate a rinvigorire la tradizione del Carnevale potentino, promuovendo altresì il fattivo coinvolgimento delle istituzioni scolastiche cittadine.
Il contenuto delle proposte deve avere come tema dominante il Carnevale e può riguardare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti tipologie di attività:
- Manifestazioni artistico-culturali al chiuso o all’aperto.
- Attrazioni, spettacoli viaggianti e d’animazione, intrattenimento itinerante.
- Presentazione di opere letterarie.
- Eventi musicali dal vivo (live e contest), eventi di musica folkloristica popolare e internazionale. Eventi di arte di strada.
Le istanze di partecipazione al cartellone “La Maschera & le Maschere: il Carnevale potentino-ed. 2026”, devono essere inviate entro il 30 dicembre 2025. al “Comune di Potenza – Unità di Direzione Servizi alla Persona Ufficio Cultura e Turismo” SOLO a mezzo PEC: protocollo@pec.comune.potenza.it.
Occorre utilizzare il modello disponibile nella sezione allegati. https://www.comune.potenza.it/…/24490502-cartellone…