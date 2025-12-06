Potenza, stretta sulla movida violenta: Daspo urbano anche nei confronti di minori. Le ultime notizie

Stop alla movida violenta a Potenza: Daspo urbano per i minori.

Il via libera è arrivato, a maggioranza, dal Consiglio Comunale che ha approvato le modifiche al Regolamento della Polizia municipale.

Ecco quanto ha spiegato il Sindaco Telesca:

“Nella nostra città interviene nelle zone che richiedono una maggiore attenzione, il centro storico, con il parco di Montereale, e l’area di piazza Don Bosco e le aree circostanti.

Si tratta dei punti che anche nel corso delle riunioni in Prefettura, risultano essere i punti nevralgici nei quali si registra un vivere in maniera poco civile, bivacco molesto, consumo di cibi e bevande e contestuale abbandono di rifiuti, lordare gli spazi, recare molestie e disturbo, porre in essere forme di accattonaggio molesto.

In caso di verificarsi di questo tipo di attività e comportamenti si potrà applicare il Daspo urbano anche nei confronti di minori.

Può sembrare un intervento forte, ma da un lato recepisce una normativa nazionale e dall’altro vuole essere una forma di prevenzione per evitare comportamenti lesivi dei diritti delle persone, dei commercianti, dei cittadini tutti.

Non si tratta di vietare, ma di trasferire il senso di rispetto e di appartenenza a una stessa comunità.

Uno strumento per avere una città più decorosa, non un sistema repressivo, ma un sistema volto a rendere Potenza più vivibile”.