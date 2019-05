A Potenza studenti e sindacati in marcia per difendere il clima: “non c’è più tempo da perdere”. Le foto

A Potenza questa mattina si sta svolgendo la marcia organizzata in difesa del clima.

Come hanno fatto sapere in un comunicato stampa congiunto Cgil, Cisl e Uil Basilicata:

“Venerdì 24 maggio saremo in piazza a Viggiano e a Potenza, accanto alla Rete degli studenti medi di Basilicata e alla Legambiente per il secondo sciopero globale per il clima, dopo quello del 15 marzo e dopo l’importante manifestazione in piazza del Popolo a Roma del 19 aprile, che ha visto la partecipazione dell’attivista Greta Thumberg.

La nostra mobilitazione e il nostro impegno non si fermeranno finché i governi, a partire da quello italiano, non agiranno in modo concreto per combattere il cambiamento climatico.

I governi continuano a dimostrare tutta la loro inerzia, e anche quando si è presentata l’occasione di agire, come nell’ultimo Consiglio europeo di Sibiu in cui si è discusso del futuro dell’Europa, hanno scelto di bocciare l’ambizioso piano contro il cambiamento climatico presentato da otto Paesi.

Non c’è più tempo da perdere.

Ora è tempo di agire per la giustizia climatica: è urgente cambiare radicalmente il modello di produzione e di consumo per renderlo sostenibile dal punto di vista climatico e sociale.

Investimenti, politiche fiscali, industriali ed economiche devono guardare alla decarbonizzazione, unica strada per disinnescare la potente bomba a orologeria dell’incremento della temperatura globale.

Anche in Basilicata, l’unica strada per uscire dal combustibile fossile salvaguardando i livelli occupazionali, è assumere oggi la questione della transizione energetica secondo le linee tracciate dall’Unione Europea”.

Queste le foto della manifestazione scattate sotto il palazzo regionale.