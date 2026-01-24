Potenza: tentano furto vicino la Caserma dei Carabinieri!

Non è possibile!

La provincia di Potenza ancora una volta nel mirino dei ladri.

Si apprende da ansa infatti che, due notti fa, a Potenza i Carabinieri hanno sventato un furto a una tabaccheria, nel rione Santa Maria, proprio nei pressi della Caserma Lucania che ospita la Legione Basilicata dell’Arma.

I ladri erano riusciti a forzare l’entrata ma sono stati costretti alla fuga dall’arrivo di una pattuglia del Nucleo operativo radiomobile e non sono riusciti a rubare nulla.

È stato invece portato a termine, sempre due notti fa, un furto in una tabaccheria a Baragiano (Potenza).

Non è la prima volta che succede: da tempo il territorio richiede una streatta sui controlli e maggiore sicurezza.

Com’è da voi la situazione?