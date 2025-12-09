Potenza, torna il Concerto di Natale in Cattedrale: questo l’appuntamento

Giunto già alla sua ottava edizione, ritorna, come di consuetudine, l’appuntamento con il Concerto di Natale nella Cattedrale di San Gerardo a Potenza.
L’evento, prodotto dall’hub artistico Musica Maggiore in collaborazione con la Cattedrale cittadina e l’Arcidiocesi di Potenza, segna la conclusione dei festeggiamenti per il settantesimo anniversario dalla fondazione della Cappella Musicale della Cattedrale potentina.
Il programma, del tutto straordinario, porta nello stupendo scenario della Basilica di San Gerardo brani di compositori quali P.D.Stella, J.Rutter, J.Wade e altri, conducendo il pubblico in un itinerario internazionale per rivivere la bellezza del mistero del Cristo Incarnato.
Il concerto vedrà impegnati, oltre la Cappella Musicale della Cattedrale di Potenza, l’ensemble vocale Resurrexit e l’ensemble Apulia Cantat, tutti assieme all’Orchestra Filarmonica Experia e tutti sotto la direzione del giovane maestro direttore Rocco Alessio Corleto.
Partecipazione straordinaria quest’anno, quella di ALIS WALL, Giovane vocalist del panorama musicale lucana, per una contaminazione di stili e generi senza precedenti.
L’evento, prodotto in collaborazione con l’associazione corale regionale Chorus Inside Basilicata e parte del cartellone regionale “Natalis Laetitia” all’interno del circuito internazionale “Christmas Inside” della Federcori Italia, sarà l’anteprima del lancio della nuova stagione concertistica promossa nella Cattedrale di San Gerardo dal titolo “CONCERTI AL DUOMO”.
L’occasione darà spazio a giovanissimi musicisti della terra lucana, con lo spirito di aggregazione e di coinvolgimento delle future generazioni, augurando un Natale di pace e soprattutto di felicità “in musica”. Appuntamento, domenica 14 dicembre ore 19.30 presso la Cattedrale di Potenza.