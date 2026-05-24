Potenza, torna il sole: in arrivo fase stabile con temperature in aumento! Ecco le ultime previsioni

Alta pressione in graduale espansione sul Mediterraneo, comporta l’inizio di una fase caratterizzata da tempo stabile e soleggiato con temperature in progressivo aumento.
Ma che tempo ci attende su Potenza?
Secondo gli esperti di 3bmeteo infatti, domani 25 Maggio, avremo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 24°C, la minima di 15°C.
Martedì 26 Maggio avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 27°C, la minima di 16°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani e dopodomani.