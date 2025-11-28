Potenza: “troppi muri del centro storico sono stati imbrattati da scritte e graffiti vandalici”. Ecco i provvedimenti

“L’inciviltà e la scarsa educazione civica sono complici del degrado che affligge la nostra città.

Negli ultimi tempi, troppi muri del centro storico di Potenza sono stati imbrattati da scritte e graffiti vandalici che deturpano il paesaggio urbano e offendono il lavoro di chi quotidianamente si impegna per rendere Potenza più bella e vivibile.

Non possiamo più tollerare questo tipo di comportamenti”.

Queste le parole del Sindaco di Potenza, Vincenzo Telesca, che prosegue:

“L’Amministrazione comunale lavora con risorse limitate per riqualificare, pulire e valorizzare ogni angolo della città.

Ma non siamo soli in questo impegno: tanti cittadini spendono anche soldi propri per rendere decoroso il centro storico, come è accaduto per le scale dell’ex Upim e proprio su Porta San Giovanni.

Non è accettabile che questi sforzi – pubblici e privati – vengano vanificati dall’inciviltà di pochi che non rispettano il bene comune e il decoro urbano.

In queste ore la Polizia sta analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza per identificare i responsabili e procedere con la denuncia. Un segnale chiaro: da oggi si adotta una linea dura.

I controlli saranno intensificati e chiunque verrà sorpreso a imbrattare muri e superfici pubbliche sarà perseguito con sanzioni molto severe.

Potenza è la casa di tutti noi e merita di essere trattata con cura e rispetto”.