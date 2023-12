Potenza: tutto pronto per la parata con topolino e i suoi amici per la gioia dei più piccoli! I dettagli

Continuano gli eventi natalizi a Potenza all’insegna delle molteplici proposte culturali, con concerti in chiesa, mostre, spettacoli teatrali, di magia, mercatini, luminarie artistiche e tante altre iniziative pensate, volute e realizzate per coinvolgere le famiglie, tutti i potentini e quanti vorranno trascorrere parte delle festività nel capoluogo lucano, all’insegna del divertimento, della socialità e della condivisione.

Il Comune di Potenza rende noto in proposito che oggi, 31 dicembre 2023, è in programma la Parata con topolino e i suoi amici per la gioia dei più piccoli.

L’appuntamento è alle 16:30 in via Pretoria.

Ecco i dettagli.