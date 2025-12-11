Potenza: tutto pronto per un’affascinante avventura tra bellezze architettoniche e testimonianze del passato. L’evento in programma

Il Lucania Ancient Motors Club, in collaborazione con l’ASD Sentieri e con il patrocinio della Città di Potenza, nell’ambito delle attività Natale in città 2025, è lieto di annunciare la seconda edizione dell’**Urban Trekking Città di Potenza**, che si svolgerà Domenica 14 Dicembre 2025.

Un evento imperdibile per tutti gli amanti della storia, dell’archeologia e della natura, che promette di trasformare una semplice passeggiata in un’avventura culturale unica nel suo genere.

L’Urban Trekking si svilupperà attraverso le affascinanti strade del capoluogo lucano, una città che, grazie ai suoi 819 metri sul livello del mare, è conosciuta come la “città verticale”.

Con la sua particolare struttura urbanistica, Potenza offre panorami mozzafiato e un patrimonio storico e culturale ricco di fascino.

I partecipanti avranno l’opportunità di scoprire il centro storico e diversi punti di interesse sotto la guida esperta degli storici e archeologi Alba Tempone e Antonio Bruscella, che accompagneranno i trekkers in un percorso affascinante tra bellezze architettoniche e testimonianze del passato.

Dalla Cattedrale di San Gerardo al Museo Archeologico Nazionale, ogni tappa sarà un’occasione per approfondire la conoscenza delle origini e delle tradizioni locali.

L’appuntamento è fissato per le ore 09:00 di mattina presso Parcheggio Piazza Zara, dove i partecipanti saranno accolti e informati riguardo al programma della giornata.

Si consiglia di indossare abbigliamento comodo e scarpe adatte per camminare, così da poter affrontare al meglio le varie tappe del percorso.

L’Urban Trekking Città di Potenza rappresenta non solo un momento di svago e intrattenimento, ma anche un’importante iniziativa per valorizzare il patrimonio culturale e paesaggistico della città. Invitiamo quindi tutti gli appassionati e le famiglie a unirsi a noi per questa entusiasmante avventura.

Per ulteriori informazioni e per iscriversi all’evento, si prega di contattare il Lucania Ancient Motors Club tramite il numero 3398072358.

Di seguito la locandina con i dettagli.