Potenza: una piacevole giornata per i ragazzi della Casa Circondariale che giocano a calcio con alcuni esponenti della squadra del capoluogo. L’iniziativa

Una delegazione di calciatori e tesserati del Potenza Calcio, capitanata dal presidente Donato Macchia e dal Club Manager Carmine Tramutola, ha fatto visita in mattinata ai detenuti della Casa Circondariale A. Santoro di Potenza per aderire all’iniziativa promossa dall’ADISE di Basilicata e dallo storico allenatore ed ex dirigente del Potenza Calcio, Gerardo Passarella.

Una significativa occasione di confronto, una piacevole giornata nella quale i ragazzi della Casa Circondariale hanno avuto modo di dialogare e sfidare in una partita di calcetto alcuni esponenti della squadra del capoluogo.

“È stato un onore per noi trascorrere questa giornata insieme ai ragazzi della Casa Circondariale, soprattutto alla vigilia delle festività natalizie, un momento che invita tutti alla riflessione e alla condivisione”.

È quanto ha dichiarato il presidente del Potenza Calcio, Donato Macchia, che ha aggiunto:

“Confrontarci con loro, ascoltare le loro storie e vedere nei loro occhi la gioia di un momento di leggerezza è qualcosa che ci ha profondamente arricchiti.

La speranza è di essere stati da stimolo per guardare al futuro con fiducia e maggiore spensieratezza.

Il nostro intento è quello di essere un riferimento per ogni membro della comunità, nessuno escluso.

L’obiettivo di mettere al centro i valori umani, prima ancora di quelli sportivi, è ciò che alimenta giornate come questa e ci permette di entrare in simbiosi con tutte le realtà del territorio.

Questa giornata ha lasciato un segno indelebile in tutti noi”.

Emozioni condivise anche da Passarella:

“Puntiamo a fare altre giornate simili, lo sport deve necessariamente avere delle finalità sociali.

Ringrazio sentitamente il presidente Donato Macchia e tutta la società del Potenza Calcio per aver consentito alla realizzazione di questa giornata e aver dato ampia disponibilità per ogni nostra richiesta.

I doni fatti ai ragazzi della struttura sono sinonimo di una società dalla grande bontà d’animo, intenta a riservare attenzioni speciali verso il prossimo”.