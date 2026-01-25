Potenza: vinti 1000000 di euro in provincia! Auguri al fortunato

La fortuna bussa veramente due volte, almeno a Senise, in provincia di Potenza e grazie al Gratta e Vinci.

Un tagliando della serie Edizione Speciale VIP – segnala Agimeg – ha regalato una vincita da 1.000.000 di euro, ma non è il primo premio milionario vinto nel piccolo centro lucano.

Il premio milionario è stato centrato in una ricevitoria di contrada Pianizzi, dove il Gratta e Vinci ha trasformato una giocata in un colpo a sette cifre.

Un risultato che non è passato inosservato e che riaccende i riflettori su Senise, località che già in passato era salita alla ribalta nazionale grazie al Gratta e Vinci.

Quella di questi giorni non è una prima volta.

La cittadina lucana aveva già conosciuto una grande vincita nel novembre del 2018, quando un Gratta e Vinci da 5 euro aveva trasformato un giocatore in un vero e proprio “Turista per sempre”.

In quel caso – sottolinea Agimeg – il premio complessivo era stato di circa 2 milioni di euro, tra rendita mensile e bonus iniziale e finale.