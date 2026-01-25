Premiato l’agente-eroe lucano, Antonio Laruina: salvò una bimba di 2 anni chiusa in auto sotto il sole. Complimenti

Il 21 Gennaio scorso, durante le celebrazioni per la ricorrenza di San Sebastiano, patrono della Polizia locale, il Sindaco di Altamura, Vitantonio Petronella, e la Comandante Maria Paola Stefanelli, hanno consegnato riconoscimenti al personale che si è distinto con merito in attività di soccorso e servizio.

In particolare l’agente Laruina di Nova Siri si è distinto per due episodi risoltisi positivamente grazie al suo pronto intervento in concomitanza con altri colleghi.

Una delle due vicende è stata raccontata dall’amministrazione comunale di Altamura:

“Nella giornata del 22 Maggio, gli agenti di Polizia Locale Antonio Laruina e Antonio Lorusso hanno salvato la vita di una bambina di appena tre anni che si era chiusa in macchina.

Alle ore 12.50 perveniva una segnalazione alla centrale operativa del comando circa la presenza in Via delle Cappelle di un veicolo in sosta al cui interno vi era una bambina che aveva nelle proprie mani le chiavi della macchina: per gioco, aveva azionato il telecomando e ne aveva chiuso gli sportelli.

Appena giunti, si rendono conto della gravità estrema della situazione: la bimba stava perdendo conoscenza.

Con grande sangue freddo, e valutando il rischio, gli agenti decidono di intervenire immediatamente.

Uno degli agenti entrava all’interno del veicolo per aprirne gli sportelli: la bambina veniva immediatamente presa in braccio e con dei fazzoletti bagnati si riprendeva poco dopo!

L’Amministrazione Comunale tutta ringrazia il Comando e gli agenti per l’intervento immediato che ha salvato la bambina”.

Complimenti all’agente Antonio Laruina, esempio di competenza e umanità al servizio della comunità.