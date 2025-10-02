Prevenzione e sicurezza sul lavoro in Basilicata: l’appuntamento a Potenza

Il 3 ottobre 2023 alle ore 8.30, avrà inizio il Potenza Safety Congress, evento che ha come obiettivo contribuire alla cultura della prevenzione e della sicurezza su lavoro.

Spiega l’assessore Roberto Falotico:

“Il progetto nasce dalla necessità di dare il via a un confronto costruttivo e propositivo, constatati i numerosi fatti drammatici verificatisi in Italia e, in particolare nel nostro territorio”.

L’assessorato alla Cultura del Comune di Potenza si è reso promotore dell’appuntamento “necessario per riflettere sui concetti di Prevenzione e Sicurezza, quali pilastri fondanti di una comunità moderna che possa guardare al futuro con fiducia e consapevolezza”.

Grazie alla collaborazione con gli esperti del settore sono stati coinvolti innumerevoli figure come la compagnia teatrale ORE 21, per una rappresentazione unica e toccante.

A seguire è prevista una forma un Talk aperto con relatori autorevoli e imprenditori di spessore per dar vita a un confronto dinamico e propositivo.

Il programma in conclusione presenterà, in piazza Mario Pagano, una dimostrazione di soccorso simulato, per un lavoratore situato in quota.

Saranno presenti ospiti che arriveranno a Potenza da tutta la regione e da quelle vicine, in particolare Campania, Puglia, Calabria e Lazio.

Conclude l’assessore Falotico:

“Sarà una occasione di crescita per tutta la nostra comunità cittadina, con il focus mirato a individuare un percorso comune per un serio cambio di paradigma, condividere esperienze di successo, per includere nuove soluzioni che possano essere utilizzate per il miglioramento delle procedure attuali, sensibilizzare in maniera individuale e collettiva la comunità alle tematiche di prevenzione e sicurezza, con coraggio e responsabilità da parte di tutti”.

Di seguito la locandina con i dettagli.