Rotonda a Bologna: melanzana rossa e fagiolo bianco conquistano Marca!

La melanzana rossa e il fagiolo bianco le due dop di Rotonda sono state protagoniste a Bologna, alla ventiduesima edizione di “Marca”, l’unica fiera italiana dedicata alla marca commerciale, grande vetrina dove si espongono i prodotti dell’eccellenza italiana.

Una manifestazione dai numeri importanti, 1.300 espositori, 23mila visitatori e oltre 35mila metri quadrati netti di esposizione, che ha portato ai due consorzi di tutela delle due eccellenze agroalimentari del Pollino nuovi contatti commerciali con l’obiettivo di sviluppare relazioni con le principali insegne della Distribuzione moderna organizzata (Dmo) e di allargare i propri rapporti commerciali in Italia e all’estero.

“Sono stati due giorni intensi, autentici, pieni di incontri – spiega Franco Bruno, presidente del consorzio di tutela della melanzana rossa di Rotonda dop – a Bologna non abbiamo portato solo due prodotti, ma un intero territorio. La storia della melanzana rossa dop e del fagiolo bianco dop nasce dalla terra, dal lavoro quotidiano, dalle persone che la vivono ogni giorno.

Un territorio che si racconta attraverso i suoi sapori, le sue tradizioni, la sua identità. Due giorni di fiera per far conoscere non solo ciò che coltiviamo, ma da dove veniamo”.

Cresce il consumo dei prodotti a marca del distributore (mdd) che si confermano, così, elemento trainante della distribuzione moderna: nel 2025 il fatturato complessivo dei prodotti mdd ha raggiunto 31,5 miliardi di euro, in aumento del 6,8% rispetto all’anno precedente mentre l’incremento dei volumi è del 4%.

“Per noi è stata un’ulteriore occasione di promozione di un prodotto, in particolare la melanzana rossa, che da diversi anni, ormai, sta riscuotendo sempre più successo oltre che sui mercati nazionali, anche su quelli europei –aggiunge Bruno – e che incuriosisce sempre di più i consumatori”.