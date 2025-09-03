Rotonda piange il Sindaco emerito Pandolfi, “promotore di importanti battaglie per la difesa della cosa pubblica”. Il ricordo

All’età di 88 anni compiuti, si è spento silenziosamente Giovanni Pandolfi, Sindaco emerito del Comune di Rotonda, socialista, ambientalista convinto, assessore regionale e vice presidente del Consiglio Regionale di Basilicata, promotore di importanti battaglie per la difesa della cosa pubblica, protagonista indiscusso della vita politica ed amministrativa rotondese.

Primo cittadino ininterrottamente dal 1970 al 1993, nel quinquennio precedente sedette già sugli scranni del massimo consesso cittadino come Consigliere di Opposizione.

Dopo la parentesi in Regione, nel 2004 venne eletto nuovamente Sindaco e guidò l’amministrazione locale per altre due legislature.

Due lauree, fondatore dell’Associazione Culturale “I Ritunnari” fu, da sempre, uno spirito battagliero tenace e persona lungimirante.

Fu sua e di suoi altri quattro fedelissimi amici, per esempio, l’idea di creare il Cinema “Selene”, un contenitore delle “meraviglie” ancora oggi in voga, e di dare vita ad uno dei primi circoli culturali giovanili di Rotonda.

Così lo ricorda l’Amministrazione:

“Con Giovanni, così come i suoi concittadini confidenzialmente lo chiamavano, se ne va un uomo ed un politico risoluto, innamorato della sua terra e delle sue bellezze che ha contribuito con le sue azioni e le sue scelte alla crescita socio economica di Rotonda”.

Il Sindaco Rocco Bruno, l’Amministrazione Comunale il Segretario Comunale ed i dipendenti del Comune di Rotonda si stringono al dolore della moglie Maria Grazia e dei suoi familiari e lo ricordano con rispetto ed affetto.

Ci stringiamo al dolore della famiglia per questa terribile perdita.