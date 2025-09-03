“Sarconi perde il suo sindaco, ma soprattutto un amico generoso”: il cordoglio di Bardi

“Con profonda tristezza ho appreso della scomparsa del sindaco di Sarconi, Giovanni Tempone.

Da tempo combatteva con coraggio la malattia, ma non ha mai smesso di dedicare energie e passione alla sua comunità, dimostrando fino all’ultimo cosa significhi essere un amministratore autentico, vicino alla sua gente.

Giovanni lascia un vuoto perché era una persona capace di unire, di ascoltare e di guidare con umiltà e determinazione.

A chi gli è stato vicino va il mio abbraccio più sincero.

Sarconi perde il suo sindaco, ma soprattutto un amico generoso e un uomo che ha creduto fino in fondo nella forza della sua comunità”.

È quanto fa sapere il Governatore Vito Bardi.