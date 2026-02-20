ULTIME NEWS

Ruoti, al via interventi di ripristino e manutenzione di alcune criticità stradali: attenzione alle modifiche alla circolazione. I dettagli

20 Febbraio 2026

Il Comune di Ruoti informa la cittadinanza che sono in corso interventi di ripristino e manutenzione di alcune criticità stradali su tutto il territorio del Comune di Ruoti in base alle attuali disponibilità economiche.

Spiega l’amministrazione:

“I lavori rientrano in un più ampio programma di manutenzione volto a migliorare la sicurezza, la viabilità e il decoro urbano, con interventi mirati nelle aree che presentano maggiori necessità di sistemazione del manto stradale e delle infrastrutture connesse.

Si invita la cittadinanza a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e ad eventuali modifiche alla circolazione durante l’esecuzione dei lavori.

L’Amministrazione Comunale ringrazia i cittadini per la collaborazione e la comprensione, assicurando il massimo impegno per il miglioramento continuo della rete stradale e della sicurezza del territorio”.