Acquedotto Lucano fa tappa a Moliterno: “vogliamo superare la logica degli interventi ‘tampone'”. I dettagli

L’azione di ascolto e pianificazione di Acquedotto Lucano fa tappa anche a Moliterno.
Il DG Luigi Cerciello Renna ha dedicato una mattinata di lavoro sul campo insieme al Sindaco e all’Amministrazione comunale.
Spiega Acquedotto lucano:
“Un incontro fondamentale per analizzare da vicino le fragilità strutturali della rete e trasformarle in progetti di rilancio.
Al centro del confronto:
- Interventi in corso: i lavori in località Sciaviola per l’abbattimento delle perdite.
- Nuove prospettive: lo studio di nuove captazioni per potenziare l’autonomia idrica del comune.
- Efficienza: un piano per migliorare la velocità di risposta su guasti e manutenzioni.
L’obiettivo condiviso è chiaro: superare la logica degli interventi “tampone” per investire in una pianificazione di lungo periodo.
La presenza costante sui territori resta la via principale per dare risposte concrete alle esigenze dei cittadini”.