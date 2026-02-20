Ruoti, attenzione: chiusa questa strada. L’avviso

Il Comune di Ruoti informa che, a partire da Lunedì 23 febbraio 2026 dalle ore 07:00 fino a sabato 28 febbraio 2026 alle ore 17:00, sarà vietato il transito veicolare e pedonale sul tratto di strada comunale che da Via Appia conduce a Via Grande Fontana Bona.
La chiusura è necessaria per consentire i lavori di ripristino della sede stradale a seguito degli scavi eseguiti per l’installazione di infrastrutture in fibra ottica (FTTH).
Percorso alternativo obbligatorio: è disponibile una viabilità alternativa con accesso all’altezza del Cimitero comunale.
Ecco la planimetria.