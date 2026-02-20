ULTIME NEWS

Ruoti, attenzione: chiusa questa strada. L’avviso

20 Febbraio 2026

Il Comune di Ruoti informa che, a partire da Lunedì 23 febbraio 2026 dalle ore 07:00 fino a sabato 28 febbraio 2026 alle ore 17:00, sarà vietato il transito veicolare e pedonale sul tratto di strada comunale che da Via Appia conduce a Via Grande Fontana Bona.

La chiusura è necessaria per consentire i lavori di ripristino della sede stradale a seguito degli scavi eseguiti per l’installazione di infrastrutture in fibra ottica (FTTH).

Percorso alternativo obbligatorio: è disponibile una viabilità alternativa con accesso all’altezza del Cimitero comunale.

Ecco la planimetria.