Ruoti: le prossime processioni di San Donato e San Rocco vedranno la partecipazione di un gruppo di giovani ragazze in abito tradizionale. L’iniziativa

L’associazione Culturale Giovanile Recupero Tradizioni ruotesi, promuove una nuova iniziativa sulla salvaguardia del proprio abito tradizionale.
Scrive l’Associazione:
“A Ruoti, in provincia di Potenza, il 7 Agosto di ogni anno si celebra San Donato.
Fino a prima della pandemia di Covid-19, le processioni dedicate a San Donato e San Rocco, il santo patrono del paese, erano caratterizzate dalla presenza delle nostre nonne, che con orgoglio indossavano il tradizionale abito ruotese, il medesimo che usavano nella loro vita quotidiana.
Con il passare del tempo, purtroppo, molte di loro sono venute a mancare o non possono più partecipare a causa dell’età avanzata.
Per onorare la loro memoria e i nostri due santi, la nostra associazione ha deciso che, a partire da quest’anno, le prossime processioni di San Donato e San Rocco vedranno la partecipazione di un gruppo di giovani ragazze in abito tradizionale ruotese.
Questa iniziativa è un omaggio alle nostre nonne e a un simbolo di identità del nostro popolo.
L’iniziativa arriva dopo il grande successo del convegno sull’abito tradizionale ruotese e lucano, che ha visto una vasta partecipazione da parte di molti paesi della Lucania.
Il nostro obiettivo è rafforzare la promozione del nostro abito tradizionale e assicurarne la conservazione per le generazioni a venire”.
Ecco le foto di ieri e oggi delle donne ruotesi in abito tradizionale.