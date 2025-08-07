Sicurezza a Potenza: l’obiettivo è adeguare il numero di uomini e donne in divisa alle nuove esigenze del territorio. I dettagli

“Questa mattina, insieme al senatore Gianni Rosa e al capogruppo dei Fratelli d’Italia in Consiglio comunale Antonio Vigilante, ho incontrato il Questore di Potenza, Raffaele Gargiulo, per affrontare un tema di primaria importanza: la sicurezza sul territorio.

Dal Questore abbiamo ricevuto rassicurazioni importanti: la situazione è sotto controllo grazie al lavoro instancabile e professionale delle Forze dell’Ordine.

Un aspetto particolarmente rilevante emerso nel corso dell’incontro riguarda la Pianta organica della provincia di Potenza, che ad oggi risulta ancora regolata da parametri fissati nel 1989.

È stato confermato che l’aggiornamento è previsto per l’inizio del 2026, con l’obiettivo di adeguare il numero di uomini e donne in divisa alle nuove esigenze del territorio.

Ringrazio il Questore Gargiulo per la disponibilità e il clima di collaborazione istituzionale, come consigliere regionale e segretario cittadino dei Fratelli d’Italia continuerò a seguire da vicino l’evoluzione della situazione sostenendo ogni iniziativa utile a garantire maggiori risorse, strumenti e presenza sul territorio”.

È quanto dichiara in una nota l’esponente di FdI Alessandro Galella.