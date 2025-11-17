San Patrignano porta a Potenza il suo format “Snodi” per fare prevenzione contro le droghe. Lo spettacolo in programma

Un incontro per far riflettere i giovani sull’importanza delle scelte di ogni giorno: è questo l’obiettivo del format teatrale “Snodi” che la Comunità di San Patrignano, nell’ambito delle attività di prevenzione finalizzate a contrastare l’uso delle droghe, porterà, presso l’aula magna del Liceo Classico “Q. Orazio Flacco” di Potenza, il prossimo Mercoledì 19 Novembre, in un doppio appuntamento che si svolgerà alle ore 9.00 per gli studenti frequentanti il quinto ginnasio del Liceo Classico e alle ore 11.00 per gli studenti frequentanti la terza media dell’I.C. Torraca-Bonaventura.

Grazie alla proficua collaborazione tra i dirigenti delle due scuole, la Prof.ssa Marianna Catalano e il Dott. Rocco Garramone, il format teatrale “Snodi”, che riveste un ruolo cruciale nella promozione di una solida cultura della prevenzione e della responsabilità, elementi fondamentali per affrontare le sfide significative poste dal dilagante fenomeno delle dipendenze, raggiungerà oltre 300 studenti delle scuole medie e superiori della città di Potenza.

“Snodi” racconta due storie che si sovrappongono e si intrecciano in un nodo, simbolo di due destini incrociati, così come lo sono le storie di Angela Iantosca e Diego Capezzone, i protagonisti di questo incontro che si svolgerà nella forma di una narrazione a due voci, con immagini e musiche che fanno da contrappunto alle parole.

Gli anni scorrono, i passaggi esistenziali si fanno più nitidi, fino a comporre un disegno preciso che avvicina i protagonisti, unendoli in una nuova sfida da giocarsi questa volta con la consapevolezza di quello che sono diventati, per fare capire ai giovani che la libertà esiste ed è raggiungibile con coraggio e onestà.

Al termine del format teatrale ci sarà tempo e modo per un confronto fra i due protagonisti e tutti i presenti.