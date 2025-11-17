Dalla Basilicata al palcoscenico più prestigioso del mondo: il Mefitis Quartet conquista New York!

Dal cuore dell’Italia meridionale al palcoscenico più prestigioso del mondo.

È la straordinaria parabola del Mefitis Quartet, ensemble vocale e strumentale lucano pronto a esibirsi questa sera 17 Novembre alle 20.00 presso la leggendaria Carnegie Hall di New York, icona mondiale della musica e tempio internazionale dell’eccellenza artistica.

Il gruppo – composto da Tiziana Lobosco (mezzosoprano), Valeria Veltro (contralto), Francesco Latorraca e Gaetano Agoglia (chitarre) – è stato selezionato per prendere parte a un evento di altissimo prestigio, all’interno del quale saranno protagonisti di uno spettacolo dal titolo emblematico: “‘O sole mio”.

Un’occasione che va ben oltre il valore della performance: per i quattro musicisti lucani si tratta infatti di un riconoscimento artistico di grande rilievo e, al tempo stesso, della possibilità di portare oltreoceano un mosaico di sonorità, tradizioni e talento fortemente radicato nella loro terra d’origine.

La presenza del Mefitis Quartet alla Carnegie Hall rappresenta un nuovo, significativo tassello nella crescita della scena culturale del Mezzogiorno, ormai capace di esprimere realtà musicali competitive e apprezzate a livello internazionale. Il concerto newyorkese, patrocinato dal Ministero degli Esteri e organizzato dall’agenzia nazionale Bravi Italia, chiude la rassegna dell’International Green Music.

Sul palco, il pubblico potrà vivere un viaggio musicale tra lirismo, arrangiamenti originali e atmosfere mediterranee: un ponte ideale tra Basilicata e Stati Uniti, costruito attraverso la forza universale della musica. Una serata che promette emozioni e celebra, ancora una volta, il valore di una terra capace di far risplendere i suoi talenti nel mondo.