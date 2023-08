Satriano di Lucania: grande festa in Piazza con Michele Zarrillo! I dettagli

Finalmente ci siamo: oggi a Satriano inizieranno i festeggiamenti religiosi e civili in onore del Santo Patrono San Rocco.

In mattinata la messa solenne in Chiesa Madre – la funzione sarà presieduta dall’arcivescovo Emilio Nappa – e a seguire la tradizionale processione con la statua del Santo alle 11:30.

In serata spazio ai festeggiamenti civili con il concerto di Michele Zarrillo in piazza Umberto I a partire dalle 21:30.

Saranno oltre due ore di spettacolo, per scoprire e riscoprire un artista con una carriera e un repertorio come ce ne sono ancora pochi, ricchissimo di successi e di veri classici della musica italiana.

Non mancheranno le canzoni degli ultimi album che tante soddisfazioni gli hanno regalato.

Un’occasione imperdibile per apprezzare dal vivo il grande talento, le sue doti di musicista e compositore, oltre che le qualità interpretative, toccanti e virtuose allo stesso tempo.

Michele Zarrillo è nato a Roma nel 1957.

Esordisce artisticamente negli anni ’70 come chitarrista, fondando i “Semiramis”, e, negli anni successivi, si rivela come autore di grande talento firmando brani per Renato Zero e Ornella Vanoni.

Da lì a poco, comincerà ad interpretare le sue canzoni: vincerà un festival di Castrocaro (1979) e poi Sanremo nel 1987 con “La notte dei pensieri” nella categoria Nuove Proposte (sono ben 13 le sue partecipazioni al Festival, e almeno 10 le canzoni portate in gara che sono diventate degli evergreen) e le hit in classifica.

Ad oggi ha venduto oltre quattro milioni di dischi lasciando un segno indelebile nella musica italiana con brani come Cinque giorni, Una Rosa Blu, L’Elefante e la farfalla, Non arriveranno i nostri, L’Amore vuole amore, Ragazza d’Argento.

A chiusura del concerto ci sarà il tradizionale spettacolo pirotecnico.

L’organizzazione è a cura del Comitato Feste Patronali di Satriano di Lucania.a

