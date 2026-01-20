Sciame sismico nella vicina Campania: ancora una lieve scossa localizzata tra Potenza e Salerno

Dopo le lievi scosse registrate questa mattina e di cui abbiamo dato notizia, a fronte di uno sciame sismico che sta interessanto la vicina Campania una nuova scossa di terremoto di magnitudo di 2.2 è stata registrata alle ore 09:50 di oggi, Martedì 20 Gennaio, nel Golfo di Policastro (Salerno, Potenza).

Il sisma è stato localizzato dalla Sala Sismica dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma.

Questo l’elenco dei comuni entro 20 km dall’epicentro:

Tortora;

Maratea;

Praia a Mare.

Seguiranno aggiornamenti.