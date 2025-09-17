Tito, ex Firema: queste le ultime notizie sul ritorno in fabbrica dei lavoratori

La disponibilità a verificare le condizioni per riassumere oltre 20 lavoratori ex Firema (Tito) prima della scadenza prevista dall’Accordo di reindustrializzazione (primavera 2027) è stata espressa dall’amministratore di Comes (società subentrata) Saponara in un incontro in Regione presieduto dall’assessore allo Sviluppo Economico, Francesco Cupparo, e con i sindacati di categoria.
Nell’incontro – richiesto dai sindacati – è stato fatto il punto sullo stato di attuazione dell’investimento e degli aspetti contrattuali per i nuovi assunti.
Da parte dei rappresentanti sindacali è stata espressa la volontà di trovare le intese sui vari aspetti ancora aperti.
L’assessore Cupparo – che ha svolto un ruolo di mediazione – ha ringraziato l’amministratore dell’azienda per la disponibilità ad anticipare il ritorno in fabbrica dei lavoratori che attualmente beneficiano di ammortizzatori sociali:
“La ricollocazione dei lavoratori ex Firema resta per noi l’obiettivo centrale contestualmente alla ripresa produttiva in un’area industriale che ha necessità di un rilancio”.